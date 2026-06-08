Пашинян досрочно заявил о победе своей партии на выборах: он уже назвал ее исторической

Сам Никол Пашинян тоже проголосовал на выборах. После этого он сделал ряд заявлений. В том числе, премьер Армении прокомментировал текущие отношения с Россией. Он подчеркнул, что контакты между Ереваном и Москвой основаны на обоюдном уважении и имеют институциональную глубину. Никол Пашинян добавил, что в отношениях между странами хотят создать напряженность искусственным способом. По его словам, «это не получится сделать».