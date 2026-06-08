Карапетян заявил, что власти не получат желанной победы на выборах

Действующие власти не получат той победы на выборах, о которой мечтали, заявил лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, даже по лицам представителей правящей партии было заметно, что их дела идут неважно. Политик отметил, что, имея лишь 30% данных, власти объявили о победе.
Карапетян также обвинил власти в остановке подсчёта голосов и назвал выборы позорными. По его словам, результаты представят только к утру.
«Видя, что их результаты позорно снижаются и снижаются с каждой минутой, они остановили подсчёт, и мы даже не понимаем, что они представят утром», — добавил он.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе партии «Гражданский договор», несмотря на то что Центризбирком обработал лишь 10% бюллетеней.