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Карапетян назвал прошедшие в Армении выборы позорными

Действующие власти Еревана не смогут одержать на выборах ту победу, на которую рассчитывали, заявил лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян.

«Я хочу всем вам сказать: будьте уверены, выборы еще не закончились, результаты выборов еще неизвестны, так что не волнуйтесь. Они не получат той победы, которую хотели», — сказал он журналистам.

Как отметил политик, даже по лицам представителей правящей партии во время пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна было заметно, что их дела обстоят неблагополучно.

«Имея всего 30% данных, они заявляют, что уже победили, но вы знаете, что 30% — это лишь результаты сельских местностей. Как только начались результаты по городам, они стали стремительно снижаться, поэтому они перешли к специальным операциям, и мы даже понятия не имеем, к каким именно», — отметил лидер партии.

Карапетян также добавил, что власти прервали подсчет голосов, заявив о намерении представить результаты в 9 утра.

«Видя, что их результаты позорно снижаются и снижаются с каждой минутой, они остановили подсчет, и мы даже не понимаем, что они представят утром», — продолжил Карапетян.

При этом он назвал выборы позорными.

«Вы все видели в течение этого месяца, каким преследованиям мы подвергались, какому насилию мы подвергались. Около 75 наших товарищей сегодня арестованы, более 700 человек были задержаны и эти люди (власти. — Прим. ред.), не успокоившись, решили в день выборов заниматься непонятными делами», — заключил политик.

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