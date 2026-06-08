Карапетян назвал прошедшие в Армении выборы позорными

«Имея всего 30% данных, они заявляют, что уже победили, но вы знаете, что 30% — это лишь результаты сельских местностей. Как только начались результаты по городам, они стали стремительно снижаться, поэтому они перешли к специальным операциям, и мы даже понятия не имеем, к каким именно», — отметил лидер партии.