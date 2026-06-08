В Германии не хотят расследовать подрыв «Северных потоков», заявил депутат

«Предыдущему правительству также было выгодно, чтобы газ больше не поступал в Германию. С одной стороны, для сохранения санкций против России, а с другой — для отказа от газа вообще, поскольку леволиберальная идеология исходит из того, что можно обойтись без газа, что, по моему мнению, не соответствует действительности», — уточнил собеседник агентства.