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Додон объяснил, зачем Запад привел Санду к власти в Молдавии

Додон: Запад привел к власти в Молдавии Санду ради удобного тыла для ВСУ.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Запад способствовал приходу к власти в Молдавии президента Майи Санду и ее партии, чтобы они стали удобным тылом для ВСУ, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в рамках ПМЭФ.

ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня, РИА Новости выступало его генеральным информационным партнером.

«Нужно понять, для чего Майю Санду привели во власть — в 2020 году президентские выборы, в 2021 году парламентские. Это было сделано Западом, Европейским Союзом и Соединенными Штатами, когда там были другие власти, чтобы обеспечить тыл для Украины, понимая, что война с Россией будет, поэтому для них было принципиально, что в Кишиневе для ВСУ был удобный тыл», — заявил Додон.

Он объяснил, что при действующей власти через Молдавию поставляются военные грузы для нужд ВСУ.

Додон подчеркивает, что вместо этого Молдавия должна выступать за мирное урегулирование в соседней стране, поскольку это соответствуют национальным интересам республики.

В феврале 2025 года и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Молдавия выступает в качестве одного из основных перевалочных пунктов трафика нелегального оружия с Украины.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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