Михаил Котюков на ПМЭФ: технологическое лидерство России невозможно без объединения науки, образования и промышленности

По словам Михаила Котюкова, сегодня само понятие технологического лидерства остается многогранным и пока не имеет единого толкования. Для одних оно связано с импортозамещением, для других — с созданием принципиально новых технологий и решений, которых ранее не существовало. Особое внимание губернатор уделил роли Красноярского края в развитии отечественной космической отрасли. Он напомнил, что регион является крупнейшим космическим центром за Уралом. Этот статус накладывает серьезную ответственность на региональные власти, поэтому они намерены дальше поддерживать предприятия ракетно-космической отрасли, обеспечивая условия для их технологического развития и модернизации. Одновременно с этим большое значение придается развитию образовательной и научной среды. Губернатор рассказал о работе по созданию новой модели взаимодействия между университетами, научными коллективами и промышленными предприятиями: «Сейчас мы собираем конструкцию, в которой инженеры, ученые и студенты будут находиться вместе. Ключевым ориентиром для такой работы становится реализация национальных проектов и задач, поставленных государством до 2030 года». Каждая из этих задач предполагает участие больших коллективов специалистов и зачастую выходит за рамки одного субъекта. Именно поэтому важнейшим условием достижения результатов становится межрегиональное сотрудничество. Отдельный блок выступления был посвящен подготовке кадров. Михаил Котюков отметил, что фундамент технологического лидерства закладывается задолго до поступления в вуз. Еще одним важным направлением работы станет настройка региональных механизмов поддержки под задачи технологического развития. Там, где соответствующие инструменты уже существуют, они должны быть переориентированы на достижение технологических целей. В тех сферах, где таких механизмов пока нет, их предстоит создать. По мнению главы Красноярского края, только синхронизация усилий науки, образования, промышленности и государства позволит обеспечить достижение амбициозных целей, стоящих перед российской экономикой и промышленностью. Несмотря на масштабность задач, совместная работа всех участников процесса позволит получить значимый результат и укрепить позиции России в сфере передовых технологий.