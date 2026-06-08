ВСУ атаковали семью с ребенком в Родинском, рассказал беженец

«Семья шла — муж, жена и девочка 10−11 лет. И дрон ударил. Мужчина был ранен, кричал, чтобы жена с дочерью бежали. Их тоже ранило. Они отошли, а его добили. И это было во время перемирия. Самое обидное, что оператор дрона видел, что рядом дети», — сказал беженец.