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ЦАХАЛ заявил об ударах по военным целям в центре и на западе Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении авиаударов по военным объектам в центральной и западной частях Ирана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении авиаударов по военным объектам в центральной и западной частях Ирана.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана», — написали военные.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что целью ударов Ирана стала израильская авиабаза Рамат-Давид, которая, по версии Тегерана, использовалась для атак на территорию Ливана.

Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильское руководство собирается ответить на ракетный обстрел, совершённый Ираном.

Журналист Axios Барак Равид сообщил, что президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от удара по Ирану.

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