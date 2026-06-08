Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что российские войска продолжают развивать наступление и укрепляют свои позиции на линии боевого соприкосновения. Такое мнение он высказал в эфире одного из YouTube-каналов.
По оценке эксперта, российская армия постепенно приближается к достижению ключевых целей в Донбассе. Он считает, что после установления контроля над оставшимися крупными городами региона перед российскими силами откроются новые оперативные возможности для дальнейшего продвижения.
Макговерн также отметил, что инициатива на основных направлениях конфликта, по его мнению, остается за российской стороной. Исходя из текущей обстановки, эксперт пришел к выводу, что преимущество в противостоянии находится у России.
Ранее экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что киевский режим не способен самостоятельно принять решение о завершении украинского конфликта. По мнению экс-сотрудника американской разведки, нужно, чтобы завершить конфликт захотели кураторы Киева.