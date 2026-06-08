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Штурмовики «Севера» рассказали о взятии Волоховки

Для реализации плана наступления была проведена масштабная разведка.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Штурмовики 126-го мотострелкового полка 71-й Печенгской дивизии группировки «Север» поделились деталями наступательных действий при установлении контроля над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Север” рассказали о боевых действиях при установлении контроля над населенным пунктом Волоховка Харьковской области в зоне проведения СВО», — сказали там.

Для реализации плана наступления была проведена масштабная разведка. Операторы беспилотных систем вместе с разведчиками выявили огневые позиции пулеметных и минометных расчетов, артиллерии и точки запуска БПЛА противника. После чего по позициям ВСУ наносился артиллерийский огонь и удары дронов.

Благодаря активной контрбатарейной борьбе штурмовики 126-го мотострелкового полка смогли вести результативные наступательные действия. В частности, была уничтожена живая сила противника, укрывшаяся в подвальных сооружениях и блиндажах. После этого российские подразделения закрепились и создали новый рубеж для дальнейшего наступления.

В министерстве отметили, что установление контроля над Волоховкой позволило расширить зону безопасности в Харьковской области и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта.

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