Штурмовики «Севера» рассказали о взятии Волоховки

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Штурмовики 126-го мотострелкового полка 71-й Печенгской дивизии группировки «Север» поделились деталями наступательных действий при установлении контроля над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Север” рассказали о боевых действиях при установлении контроля над населенным пунктом Волоховка Харьковской области в зоне проведения СВО», — сказали там.
Для реализации плана наступления была проведена масштабная разведка. Операторы беспилотных систем вместе с разведчиками выявили огневые позиции пулеметных и минометных расчетов, артиллерии и точки запуска БПЛА противника. После чего по позициям ВСУ наносился артиллерийский огонь и удары дронов.
Благодаря активной контрбатарейной борьбе штурмовики 126-го мотострелкового полка смогли вести результативные наступательные действия. В частности, была уничтожена живая сила противника, укрывшаяся в подвальных сооружениях и блиндажах. После этого российские подразделения закрепились и создали новый рубеж для дальнейшего наступления.
В министерстве отметили, что установление контроля над Волоховкой позволило расширить зону безопасности в Харьковской области и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта.