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Частный борт разбился в аэропорту Доминиканской республики

Частный самолет Gulfstream G200 разбился при заходе на экстренную посадку в аэропорту Ла-Романа в Доминиканской Республике. Борт был зарегистрирован на компанию из США. В результате погибли два пилота судна, сообщает Daily Mail.

Частный самолет Gulfstream G200 разбился при заходе на экстренную посадку в аэропорту Ла-Романа в Доминиканской Республике. Борт был зарегистрирован на компанию из США. В результате погибли два пилота судна, сообщает Daily Mail.

Самолет выполнял чартерный рейс из Пуэрто-Рико в город Остин в США. В Доминикане борт останавливался для дозаправки. Через несколько минут после взлета экипаж сообщил о вынужденном возвращении из-за технической проблемы. Во время посадки у самолета на взлетно-посадочной полосе оторвались двигатели. После этого судно загорелось.

Доминиканские авиационные власти начали расследование причин крушения, в том числе выяснение характера неисправности.

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