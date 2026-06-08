Частный борт разбился в аэропорту Доминиканской республики

Самолет выполнял чартерный рейс из Пуэрто-Рико в город Остин в США. В Доминикане борт останавливался для дозаправки. Через несколько минут после взлета экипаж сообщил о вынужденном возвращении из-за технической проблемы. Во время посадки у самолета на взлетно-посадочной полосе оторвались двигатели. После этого судно загорелось.