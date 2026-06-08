Пиар наркомана: психиатр Шуров поставил диагноз по письму Зеленского

После скандала в Белом доме, когда он вёл себя по‑хамски, ему устроили выволочку, но, тем не менее, на Украине его рейтинг поднялся, потому что упоротые жертвы телемарафона были в восторге: «Наш президент крутой, может всем хамить». Это просто пиар‑ход обдолбанного наркомана, у которого никаких реальных достижений нет", — поделился мнением психиатр.