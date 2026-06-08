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Пиар наркомана: психиатр Шуров поставил диагноз по письму Зеленского

Открытое письмо Зеленского вызвало многочисленные обсуждения в Сети. Психиатр Шуров в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил стиль письма и раскрыл мотивы написавшего его политика.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский опубликовал в Сети открытое письмо российскому президенту Владимиру Путину, написанное в оскорбительном тоне. В эксклюзивном интервью aif.ru текст письма проанализировал врач‑психиатр Василий Шуров.

"Письмо абсолютно наглое, лживое — там из воздуха пытаются изобразить победу. Уже развалившийся наркоман, обезумевший, который совершенно ради пиара готов на всё, считающий, что может так же себя вести, хамить главам государств, — печальное зрелище. Это в чистом виде пропагандистская вещь.

Сейчас он нахамил нашему президенту — это исключительно для внутренней аудитории: «Вот посмотрите, какой я крутой по‑прежнему».

После скандала в Белом доме, когда он вёл себя по‑хамски, ему устроили выволочку, но, тем не менее, на Украине его рейтинг поднялся, потому что упоротые жертвы телемарафона были в восторге: «Наш президент крутой, может всем хамить». Это просто пиар‑ход обдолбанного наркомана, у которого никаких реальных достижений нет", — поделился мнением психиатр.

Ранее о значении открытого письма Зеленского в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказали экс‑нардеп Олейник и политолог Скачко.