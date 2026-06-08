Пиар наркомана: психиатр Шуров поставил диагноз по письму Зеленского

Зеленский опубликовал в Сети открытое письмо российскому президенту Владимиру Путину, написанное в оскорбительном тоне. В эксклюзивном интервью aif.ru текст письма проанализировал врач‑психиатр Василий Шуров.
"Письмо абсолютно наглое, лживое — там из воздуха пытаются изобразить победу. Уже развалившийся наркоман, обезумевший, который совершенно ради пиара готов на всё, считающий, что может так же себя вести, хамить главам государств, — печальное зрелище. Это в чистом виде пропагандистская вещь.
Сейчас он нахамил нашему президенту — это исключительно для внутренней аудитории: «Вот посмотрите, какой я крутой по‑прежнему».
После скандала в Белом доме, когда он вёл себя по‑хамски, ему устроили выволочку, но, тем не менее, на Украине его рейтинг поднялся, потому что упоротые жертвы телемарафона были в восторге: «Наш президент крутой, может всем хамить». Это просто пиар‑ход обдолбанного наркомана, у которого никаких реальных достижений нет", — поделился мнением психиатр.
Ранее о значении открытого письма Зеленского в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказали экс‑нардеп Олейник и политолог Скачко.