Бывший британский дипломат Аластер Крук высказал мнение, что страны Балтии играют роль наиболее активных сторонников жесткой линии в отношениях с Россией. Об этом он заявил в эфире одного из YouTube-каналов, комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта.
По его оценке, ключевые решения, касающиеся политики Запада в отношении Москвы, принимаются не в Прибалтике, а ведущими европейскими державами, прежде всего Великобританией, Францией и Германией. Именно эти государства, по мнению дипломата, оказывают основное влияние на формирование общего курса.
«Прибалтика — ну, знаете, такие озлобленные псы, тянущие за брюссельский поводок. Но решения принимают в основном Британия, Франция и Германия», — подчеркнул он.
Крук также отметил, что российское руководство и военные, как он считает, хорошо осведомлены о том, где находятся основные центры принятия решений. Кроме того, он указал на заявления российской стороны о европейских объектах, которые, по утверждению Москвы, связаны с оказанием военной помощи Украине, включая поддержку ракетных программ.
Ранее Россия выдвинула досудебные претензии к Латвии, Литве и Эстонии по поводу дискриминации русскоязычного населения в этих странах. В МИД РФ подчеркнули, что недружественно настроенные республики систематически проводят политику притеснения соотечественников.