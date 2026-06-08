Аналитик Крук: Прибалтику используют для эскалации конфликта с Россией

Крук также отметил, что российское руководство и военные, как он считает, хорошо осведомлены о том, где находятся основные центры принятия решений. Кроме того, он указал на заявления российской стороны о европейских объектах, которые, по утверждению Москвы, связаны с оказанием военной помощи Украине, включая поддержку ракетных программ.