Аналитик Двилянский: мошенники создают фейковые чат-боты сервисов бронирования

Мошенники создают фейковые чат-боты в мессенджерах, которые маскируются под службу поддержки популярных сервисов бронирования жилья, подделывая логотипы, стилистику общения и тон, рассказал в беседе с RT кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.
«Схема строится на утечке или перехвате данных о вашей реальной брони. Мошенники получают информацию о том, что вы забронировали отель или квартиру, и связываются с вами от имени “службы заботы” или напрямую от “владельца жилья”, — объяснил специалист.
В ходе переписки они сообщают о проблеме с платежом или предлагают «более выгодные условия», а затем просят перейти по ссылке, продолжил он.
«Эта ссылка ведёт на поддельный сайт, визуально копирующий настоящий сервис бронирования», — предупредил эксперт.
По его словам, самый главный признак мошенничества — когда бот или «сотрудник» запрашивает полные данные банковской карты (номер, срок действия, CVV-код) или код подтверждения из смс.
«Если вас просят “подтвердить бронь” или “вернуть переплату” и для этого ввести данные карты — это верный признак того, что вы имеете дело с мошенниками», — подчеркнул Двилянский.
Кроме того, должны насторожить спешка («акция действует всего час», «отель может отменить бронь»), недавняя дата создания аккаунта, орфографические ошибки в имени или сообщениях, а также неофициальный стиль общения.
Для того, чтобы обезопасить себя, аналитик посоветовал всегда проверять официальные каналы связи — настоящий бот или аккаунт поддержки всегда указан на официальном сайте сервиса.
Также не стоит переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и вводить на открывшихся страницах свои платёжные данные.
«Лучше самостоятельно, вручную, через поисковик или официальное приложение, зайти в свой аккаунт на сайте бронирования и проверить статус заказа. А главное правило, которое поможет защитить ваши средства, — никогда и никому не сообщайте код из смс и данные вашей банковской карты», — заключил собеседник RT.
Ранее аналитик рассказал, что мошенники могут взламывать аккаунты соседей в дачных чатах.