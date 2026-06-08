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Командир Карта: ВС РФ поразили более 20 пунктов управления БПЛА на Харьковщине

Уничтожение позиций противника сопровождается ликвидацией личного состава и специалистов ВСУ, отметил военнослужащий.

БЕЛГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Расчеты беспилотных систем (БПС) и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области с начала июня. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта.

«Подразделения БПС и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала июня. Уничтожение позиций противника сопровождается ликвидацией личного состава и специалистов ВСУ», — рассказал он.

Карта отметил, что ВС РФ уничтожают украинские пункты управления беспилотниками с помощью FPV-дронов и БПЛА «Молния», снаряженных осколочно-фугасной и термобарической боевой частью. Также для выполнения боевых задач «Север» использует дальнобойную крупнокалиберную артиллерию.

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