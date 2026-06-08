IRIB: взрывы слышны в Тегеране, Исфахане и Тебризе

Звуки взрывов были слышны в Тегеране, Исфахане и Тебризе.
Об этом проинформировала гостелерадиокомпания IRIB.
«Несколько взрывов слышны в Тегеране, Тебризе и Исфахане», — говорится в сообщении.
Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что целью ударов Ирана стала израильская авиабаза Рамат-Давид, которая, по версии Тегерана, использовалась для атак на территорию Ливана.
Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильское руководство собирается ответить на ракетный обстрел, совершённый Ираном.
Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении авиаударов по военным объектам в центральной и западной частях Ирана.
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