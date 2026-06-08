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IRIB: взрывы слышны в Тегеране, Исфахане и Тебризе

Звуки взрывов были слышны в Тегеране, Исфахане и Тебризе.

Звуки взрывов были слышны в Тегеране, Исфахане и Тебризе.

Об этом проинформировала гостелерадиокомпания IRIB.

«Несколько взрывов слышны в Тегеране, Тебризе и Исфахане», — говорится в сообщении.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что целью ударов Ирана стала израильская авиабаза Рамат-Давид, которая, по версии Тегерана, использовалась для атак на территорию Ливана.

Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильское руководство собирается ответить на ракетный обстрел, совершённый Ираном.

Журналист Axios Барак Равид написал, что президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от удара по Ирану.

Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении авиаударов по военным объектам в центральной и западной частях Ирана.

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