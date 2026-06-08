США получат много гробов: новые кубинские дроны могут долететь до Флориды

Соединенные Штаты могут понести серьезные потери, если решатся на вторжение на Кубу, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.
Напомним, по данным Versión Final, на Кубе началась раздача оружия населению в связи с возможным вторжением американских военных.
Куба готовится на фоне обещаний американского лидера Дональда Трампа «заняться» островом после того, как США «разберутся» с Ираном.
Дудаков отметил, что США пытались давить на Кубу, но ни к каким результатам это не привело. Сейчас перед администрацией американского лидера Дональда Трампа стоит серьезный выбор: пойти на уступки Кубе или начать военную операцию.
«В случае военной эскалации риски довольно большие. Сейчас американские военные ресурсы перетянуты на пространство Ближнего Востока. У США был шанс ударить по Кубе сразу после Венесуэлы, но тогда же начались протесты в Иране и Трамп переключился на Ближний Восток. Это долгая история. Плюс, очевидно, что венесуэльский сценарий не сработает, то есть вряд ли будет какая-то высадка в Гаване с попыткой арестовать лидера Кубы. Здесь США рискуют потерять много американских военных. Да и кубинцы к такому варианту уже готовятся», — пояснил эксперт.
Дудаков отметил, что Куба недавно закупила ударные дроны-камикадзе и готова бить ими по американским военным базам, в том числе по той, которая находится на самом острове.
«Куба может начать наносить удары по примеру Ирана, но в непосредственной близости от границ США. И эти самые дроны могут долететь, например, до Флориды. Так что риски большие, и Трамп пока медлит, пытается договориться с Ираном, прежде чем переключиться на Кубу», — добавил американист.
Ранее экс-сотрудник разведки США раскрыл дерзкий план Трампа по вторжению на Кубу.