США получат много гробов: новые кубинские дроны могут долететь до Флориды

«В случае военной эскалации риски довольно большие. Сейчас американские военные ресурсы перетянуты на пространство Ближнего Востока. У США был шанс ударить по Кубе сразу после Венесуэлы, но тогда же начались протесты в Иране и Трамп переключился на Ближний Восток. Это долгая история. Плюс, очевидно, что венесуэльский сценарий не сработает, то есть вряд ли будет какая-то высадка в Гаване с попыткой арестовать лидера Кубы. Здесь США рискуют потерять много американских военных. Да и кубинцы к такому варианту уже готовятся», — пояснил эксперт.