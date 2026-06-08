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Израиль нанес авиаудары по военным объектам Ирана

В Тегеране, Исфахане и Тебризе прогремели взрывы.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении авиаударов по ряду стратегических объектов на западе и в центральных районах Ирана.

Иранская гостелерадиокомпания IRIB, в свою очередь, сообщила о прогремевших взрывах в Тегеране, Исфахане и Тебризе.

«Несколько взрывов слышны в Тегеране, Тебризе и Исфахане», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по просьбе президента США Дональда Трампа согласился подождать с ответными ударами по Ирану. Накануне политики провели телефонный разговор.

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