Израиль нанес авиаудары по военным объектам Ирана

Иранская гостелерадиокомпания IRIB, в свою очередь, сообщила о прогремевших взрывах в Тегеране, Исфахане и Тебризе.
«Несколько взрывов слышны в Тегеране, Тебризе и Исфахане», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по просьбе президента США Дональда Трампа согласился подождать с ответными ударами по Ирану. Накануне политики провели телефонный разговор.
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