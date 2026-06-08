Аэропорт на острове Минданао приостановил работу из-за землетрясения.

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Международный аэропорт Генерал-Сантос на острове Минданао приостанавливает свою работу в связи с землетрясением, следует из заявления Управления гражданской авиации Филиппин (CAAP).
«Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) объявляет о временной приостановке работы аэропорта Генерал-Сантос в связи с землетрясением», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 8,1 у берегов острова Минданао на Филиппинах. Позднее магнитуда была пересмотрена до 7,8.
Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS) объявил угрозу цунами.