Мэр Иркутска выступил с докладом о ситуации в местном самоуправлении на площадке АСДГ

В Горно-Алтайске состоялось 43-е Общее собрание Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.
Ключевая тема обсуждений — «Муниципалитеты в условиях структурной трансформации экономики». Председатель АСДГ, мэр Иркутска Руслан Болотов выступил с докладом «Современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи ассоциации».
Открывая Общее собрание, в котором участвовали почти 50 руководителей сибирских и дальневосточных городов, глава столицы Прибайкалья отметил, что мэры в очередной раз встретились, чтобы проанализировать обстановку в управлении муниципалитетами, обсудить итоги прошедшего года, определить задачи на ближайшее будущее.
«2025-й год в очередной раз подтвердил, что всем нам приходится действовать в объективно непростых условиях. Как сказал Президент Владимир Путин: “Трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное — уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем”. Эти слова являются главным ориентиром для всего муниципального сообщества. Убежден, что каждый из нас на местах делает все, чтобы выполнить социальные обязательства перед людьми, ищет резервы, чтобы не сорвать нацпроекты и госпрограммы», — подчеркнул Руслан Болотов.
Основной темой доклада мэра стала реформа МСУ, которая связана с вступлением в силу в 2025 году Федерального закона № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Часть норм начнут действовать с 2028 года. Рассмотрение нововведений проходит на разных уровнях, в том числе на площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), которая выступает «мостом» между муниципалитетами и федеральным центром.
В Иркутской области активно обсуждают статью 32 нового закона. Она регулирует полномочия органов МСУ по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Предполагается, что часть из них перейдет в ведение региональной власти. Однако, по мнению Руслана Болотова, есть направления, которые во многих городах местные власти захотят оставить за собой. Среди них — дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения, разработка и утверждение программ комплексного развития, полномочия в сфере градостроительства.
«Считаю, что у муниципалитетов должны остаться те сферы, которые направлены на то, чтобы развивать вверенные нам территории, делать жизнь граждан более комфортной и благополучной. Те, что мы можем выполнять в текущей ситуации», — прокомментировал градоначальник.
В завершение доклада Руслан Болотов назвал основные приоритеты работы ассоциации на ближайший год: следует продолжать проводить мониторинг реализации ФЗ № 33; укреплять финансовую самостоятельность муниципалитетов, в том числе за счет замены дотаций и субсидий на дополнительные налоговые отчисления; уделять внимание подготовке кадров для муниципальной службы; тиражировать лучшие практики бюджетной политики, реализации инфраструктурных проектов, работы с гражданами. Особое внимание — поддержке участников специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
«Мы живем и работаем в непростое, переломное время. Но это сплотило нас, укрепило единство. Наша миссия — быть рядом с людьми, решать вопросы на местах, развивать наши города. И мы это выполняем», — подчеркнул Руслан Болотов.
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