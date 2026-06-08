Мэр Иркутска выступил с докладом о ситуации в местном самоуправлении на площадке АСДГ

«2025-й год в очередной раз подтвердил, что всем нам приходится действовать в объективно непростых условиях. Как сказал Президент Владимир Путин: “Трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное — уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем”. Эти слова являются главным ориентиром для всего муниципального сообщества. Убежден, что каждый из нас на местах делает все, чтобы выполнить социальные обязательства перед людьми, ищет резервы, чтобы не сорвать нацпроекты и госпрограммы», — подчеркнул Руслан Болотов.