НАТО начало учения ВВС у границ России

Маневры проводятся в третий раз. В них задействованы представители 19 стран. Как сообщает Объединенное командование ВВС НАТО, основные этапы учений состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.
Ожидается, что ежедневно будет выполняться около 150 вылетов. В учениях задействовано более 150 летательных аппаратов, включая самолеты Boeing E-3A Sentry. Также запланирована отработка действий средств противовоздушной обороны.
В последние годы в России отмечают беспрецедентную активность НАТО у западных границ. В альянсе расширяют инициативы, объясняя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли об открытости к равноправному диалогу с НАТО и призывали западные страны отказаться от курса на милитаризацию континента.