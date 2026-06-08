Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО начало учения ВВС у границ России

НАТО приступило к проведению учений военно-воздушных сил Ramstein Flag 2026. Мероприятия проходят, в том числе на территории государств, имеющих границу с Россией.

Источник: AP 2024

Маневры проводятся в третий раз. В них задействованы представители 19 стран. Как сообщает Объединенное командование ВВС НАТО, основные этапы учений состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

Ожидается, что ежедневно будет выполняться около 150 вылетов. В учениях задействовано более 150 летательных аппаратов, включая самолеты Boeing E-3A Sentry. Также запланирована отработка действий средств противовоздушной обороны.

В последние годы в России отмечают беспрецедентную активность НАТО у западных границ. В альянсе расширяют инициативы, объясняя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли об открытости к равноправному диалогу с НАТО и призывали западные страны отказаться от курса на милитаризацию континента.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше