НАТО начало учения ВВС у границ России

В последние годы в России отмечают беспрецедентную активность НАТО у западных границ. В альянсе расширяют инициативы, объясняя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли об открытости к равноправному диалогу с НАТО и призывали западные страны отказаться от курса на милитаризацию континента.