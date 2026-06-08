Аэропорт Генерал-Сантос на Минданао приостановил работу после землетрясения

Международный аэропорт Генерал-Сантос временно приостановил работу после произошедшего землетрясения.
Об этом сообщило Управление гражданской авиации Филиппин.
Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS) объявил угрозу цунами.
«Управление гражданской авиации Филиппин объявляет о временной приостановке работы аэропорта Генерал-Сантос в связи с землетрясением», — говорится в заявлении.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 8,1 у берегов острова Минданао.