Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Генерал-Сантос на Минданао приостановил работу после землетрясения

Международный аэропорт Генерал-Сантос временно приостановил работу после произошедшего землетрясения.

Международный аэропорт Генерал-Сантос временно приостановил работу после произошедшего землетрясения.

Об этом сообщило Управление гражданской авиации Филиппин.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS) объявил угрозу цунами.

«Управление гражданской авиации Филиппин объявляет о временной приостановке работы аэропорта Генерал-Сантос в связи с землетрясением», — говорится в заявлении.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 8,1 у берегов острова Минданао.