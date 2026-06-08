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Партия Пашиняна лидирует на выборах после обработки 50% бюллетеней

Партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении с 51,03% голосов после обработки 50% бюллетеней.

Источник: Аргументы и факты / Здоровье

Партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует на парламентских выборах в республике, набирая 51,03 процента голосов после обработки 50,31 процента бюллетеней, следует из информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

‎Оппозиционный блок «Сильная Армения», лидером которого является предприниматель Самвел Карапетян, набирает 23,18 процента голосов. Блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна и партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна получают соответственно 9,51 и 4,18 процента.

В ЦИК уточнили, что на участках всего обработано 742 857 бюллетеней. Явка на парламентских выборах составила 58,97 процента.

Напомним, 7 июня Самвел Карапетян заявил о массовых задержаниях сторонников блока «Сильная Армения» в республике. По его словам, только 6 июня было арестовано более 100 человек.

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