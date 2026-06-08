Партия Пашиняна лидирует на выборах после обработки 50% бюллетеней

Партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует на парламентских выборах в республике, набирая 51,03 процента голосов после обработки 50,31 процента бюллетеней, следует из информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
Оппозиционный блок «Сильная Армения», лидером которого является предприниматель Самвел Карапетян, набирает 23,18 процента голосов. Блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна и партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна получают соответственно 9,51 и 4,18 процента.
В ЦИК уточнили, что на участках всего обработано 742 857 бюллетеней. Явка на парламентских выборах составила 58,97 процента.
Напомним, 7 июня Самвел Карапетян заявил о массовых задержаниях сторонников блока «Сильная Армения» в республике. По его словам, только 6 июня было арестовано более 100 человек.