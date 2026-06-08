Кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что визит Владимира Зеленского в Лондон для переговоров с лидерами Великобритании, Франции и Германии не приведет к практическим результатам. Свою оценку он озвучил в эфире одного из YouTube-каналов.
По словам журналиста, участники встречи намерены обсуждать дальнейшие подходы к взаимодействию с Россией и возможные варианты развития ситуации вокруг украинского конфликта. Он отметил, что европейские политики уделяют большое внимание внутренним консультациям и согласованию позиций между союзниками.
Христофору также считает, что европейские государства продолжают выступать за замораживание конфликта. Однако, по его мнению, такая инициатива вряд ли будет реализована, поскольку российская сторона неоднократно заявляла о необходимости долгосрочного урегулирования и не рассматривает прекращение огня как самостоятельное решение проблемы.
Ранее Христофору выразил мнение, что письмо Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина может привести к ухудшению отношений между Киевом и главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.