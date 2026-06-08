Христофору назвал бесполезной поездку Зеленского в Лондон

Христофору также считает, что европейские государства продолжают выступать за замораживание конфликта. Однако, по его мнению, такая инициатива вряд ли будет реализована, поскольку российская сторона неоднократно заявляла о необходимости долгосрочного урегулирования и не рассматривает прекращение огня как самостоятельное решение проблемы.