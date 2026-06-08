Расчеты БПЛА «Востока» уничтожили боевиков ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ударные беспилотники российской группировки войск «Восток» уничтожили штурмовиков ВСУ в Запорожской области, сорвав попытку наступления, сообщили в Минобороны России.
«Операторы ударных БПЛА группировки войск “Восток” сорвали наступление ВСУ в Запорожской области. В результате нанесенного поражения живая сила противника уничтожена», — говорится в сообщении военного ведомства.
По данным Минобороны России, разведывательный расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» выявил попытку скрытного выдвижения штурмовых групп противника в Запорожской области. «Пехота ВСУ перемещалась по открытым участкам местности, используя лесополосы для маскировки своих действий», — говорится в сообщении.
Данные о маршрутах движения вражеских сил были переданы расчетам ударных дронов. «Получив боевую задачу, операторы нанесли огневое поражение по живой силе с использованием ударных аппаратов различного типа», — сообщает МО.
В Минобороны России подчеркнули, что взаимодействие подразделений ударных и разведывательных БПЛА велось с использованием штатных отечественных систем связи и управления.