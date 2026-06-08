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НАТО начинает масштабные военные учения в граничащих с Россией странах

Основными площадками для маневров станут Дания, Испания, Швеция, Норвегия и Финляндия, говорится в заявлении альянса.

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. НАТО объявило о начале тактических военно-воздушных учений Ramstein Flag 2026 (RAFL 26), которые начнутся 8 июня 2026 года в странах, в том числе граничащих с Россией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте НАТО 5 июня.

Согласно информации с сайта, в учениях примут участие 18 стран. Основными площадками учений станут Дания, Испания, Швеция и граничащие с РФ Норвегия и Финляндия. Основной целью учений станет улучшение коллективной военной подготовки альянса.

Согласно информации НАТО, в учениях будет задействовано более 200 самолетов, которые будут совершать около 150 вылетов в день.

Учения Военно-воздушных сил НАТО Ramstein Flag 2026 пройдут с 8 по 19 июня в воздушном пространстве Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании. В них примут участие 19 членов альянса и будет задействовано свыше 150 единиц авиационной техники.

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