Физик Зенченко: в жару риск разрушения шины возрастает

Летняя жара является серьёзным испытанием для автомобильных шин — давление в колёсах повышается, а при сочетании ряда факторов риск разрушения шины возрастает, рассказал в беседе с RT старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.
«При нагреве воздуха внутри колеса с 20 до 50 давление может увеличиться примерно на 10% по абсолютной шкале… Это нормальное явление, если исходное давление соответствовало рекомендациям производителя. Сам по себе рост давления обычно не приводит к разрыву — современные шины рассчитаны на нагрев и имеют запас прочности», — объяснил специалист.
По его словам, опасность возникает при сочетании нескольких факторов.
«Во-первых, это неправильное давление. Перекачанная шина хуже гасит удары, сильнее нагружает центральную часть протектора и может быть уязвимее при наезде на яму или острый предмет. Но не менее опасна и недокачка: такая шина сильнее деформируется при движении, быстрее нагревается и может разрушиться из-за перегрева», — предупредил эксперт.
Кроме того, слабыми местами являются трещины, порезы, грыжи на боковине, следы старения резины или неравномерный износ.
«При высокой температуре и нагрузке риск разрушения такой шины заметно возрастает», — отметил Зенченко.
Также шина деформируется, нагревается от внутреннего трения резины и испытывает повышенные нагрузки на высокой скорости.
«Температура шины может становиться очень высокой. Если автомобиль перегружен или давление выбрано неправильно, условия становятся ещё тяжелее», — подчеркнул физик.
Для предотвращения проблемы он посоветовал проверять давление только на холодных шинах: до начала движения или после длительной стоянки.
«Используйте механический или электронный манометр и проверяйте давление хотя бы раз в неделю, а также перед дальней поездкой», — пояснил специалист.
Не следует накачивать шины выше рекомендаций производителя и снижать давление «с запасом на жару», продолжил он.
«Нормы давления указываются именно для холодных шин и уже учитывают их последующий нагрев во время движения. Эти значения обычно можно найти на табличке в проёме водительской двери, на стойке кузова, в лючке бензобака или в руководстве по эксплуатации автомобиля», — поделился эксперт.
Более того, важно помнить, что выпускать воздух из горячей шины только потому, что после поездки давление стало выше, также не стоит: когда шина остынет, давление снова снизится, и оно может оказаться ниже нормы.
Помимо этого, собеседник RT порекомендовал осматривать шины на предмет дефектов перед поездкой.
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