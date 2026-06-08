Физик Зенченко: в жару риск разрушения шины возрастает

«Нормы давления указываются именно для холодных шин и уже учитывают их последующий нагрев во время движения. Эти значения обычно можно найти на табличке в проёме водительской двери, на стойке кузова, в лючке бензобака или в руководстве по эксплуатации автомобиля», — поделился эксперт.