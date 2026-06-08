В Красноярском крае предприятия АПК и фермеры могут получить компенсацию на покупку племенного скота и птицы

Кроме того, на помощь при приобретении племенного материала могут рассчитывать предприятия АПК, реализующие инвестиционные проекты, которые включают строительство или модернизацию животноводческих объектов. Также затраты на приобретение нетелей, в том числе племенных коров, компенсируют сельхозкооперативам.