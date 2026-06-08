В Красноярском крае предприятия АПК и фермеры могут получить компенсацию на покупку племенного скота и птицы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На государственную поддержку могут рассчитывать не только крупные сельхозпредприятия, но и малые фермерские хозяйства.
Заявки на участие в отборе принимают в региональном минсельхозе до 15 июня.
Сельхозпроизводителям компенсируют часть затрат на приобретенный в 2025 году племенной материал. В перечне — крупный и мелкий рогатый скот, суточные цыплята яичного и мясного направления продуктивности, а также пчеломатки.
В этом году 11 таких предприятий получили поддержку, отмечает пресс-служба краевого минсельхоза.
Кроме того, на помощь при приобретении племенного материала могут рассчитывать предприятия АПК, реализующие инвестиционные проекты, которые включают строительство или модернизацию животноводческих объектов. Также затраты на приобретение нетелей, в том числе племенных коров, компенсируют сельхозкооперативам.
Приобретенные с господдержкой племенные животные передаются для содержания в личные подсобные хозяйства граждан — членов кооперативов. На получение субсидии по этому направлению документы принимаются до 12 июня.