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В Красноярском крае предприятия АПК и фермеры могут получить компенсацию на покупку племенного скота и птицы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На государственную поддержку могут рассчитывать не только крупные сельхозпредприятия, но и малые фермерские хозяйства.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На государственную поддержку могут рассчитывать не только крупные сельхозпредприятия, но и малые фермерские хозяйства.

Заявки на участие в отборе принимают в региональном минсельхозе до 15 июня.

Сельхозпроизводителям компенсируют часть затрат на приобретенный в 2025 году племенной материал. В перечне — крупный и мелкий рогатый скот, суточные цыплята яичного и мясного направления продуктивности, а также пчеломатки.

В этом году 11 таких предприятий получили поддержку, отмечает пресс-служба краевого минсельхоза.

Кроме того, на помощь при приобретении племенного материала могут рассчитывать предприятия АПК, реализующие инвестиционные проекты, которые включают строительство или модернизацию животноводческих объектов. Также затраты на приобретение нетелей, в том числе племенных коров, компенсируют сельхозкооперативам.

Приобретенные с господдержкой племенные животные передаются для содержания в личные подсобные хозяйства граждан — членов кооперативов. На получение субсидии по этому направлению документы принимаются до 12 июня.