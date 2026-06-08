Группировка войск «Север» применяла психологические методы воздействия на ВСУ в ходе установления контроля над населенным пунктом Волоховка Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
По словам заместителя командира полка по ВПР с позывным «Нерпа», российские военнослужащие успешно провели в населенном пункте сложные штурмовые операции, демонстрируя героизм и решительность. В рамках психологической операции использовались агитматериалы, распространяемые беспилотниками, которые призывали противника к сдаче в плен, указывая на бессмысленность дальнейшего сопротивления.
«Взяв за основу опыт Великой отечественной войны, операторы БПЛА распространяли агитационные листовки, убеждающие противника в бесполезности его действий и возможности сдаться в плен», — рассказал замкомандира.
Помимо листовок, российские подразделения также активно использовали FPV-дроны с функцией аудиотрансляции, через которые передавались сообщения, призывающие украинских военнослужащих прекратить сопротивление и напомнить им о невыполненных обещаниях Владимира Зеленского.
Ранее также сообщалось, что дроноводы группировки «Центр» сбили вражеские беспилотники и уничтожили пункт управления БПЛА на Добропольском направлении.