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Бойцы ВС РФ психологически давили на ВСУ при освобождении Волоховки

При освобождении Волоховки боевиков ВСУ призывали сдаваться, напоминая о невыполненных обещаниях Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Группировка войск «Север» применяла психологические методы воздействия на ВСУ в ходе установления контроля над населенным пунктом Волоховка Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

По словам заместителя командира полка по ВПР с позывным «Нерпа», российские военнослужащие успешно провели в населенном пункте сложные штурмовые операции, демонстрируя героизм и решительность. В рамках психологической операции использовались агитматериалы, распространяемые беспилотниками, которые призывали противника к сдаче в плен, указывая на бессмысленность дальнейшего сопротивления.

«Взяв за основу опыт Великой отечественной войны, операторы БПЛА распространяли агитационные листовки, убеждающие противника в бесполезности его действий и возможности сдаться в плен», — рассказал замкомандира.

Помимо листовок, российские подразделения также активно использовали FPV-дроны с функцией аудиотрансляции, через которые передавались сообщения, призывающие украинских военнослужащих прекратить сопротивление и напомнить им о невыполненных обещаниях Владимира Зеленского.

Ранее также сообщалось, что дроноводы группировки «Центр» сбили вражеские беспилотники и уничтожили пункт управления БПЛА на Добропольском направлении.

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