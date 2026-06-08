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Израиль атаковал цели в Иране, используя баллистические ракеты

КСИР сообщил, что Израиль атаковал цели в Иране ракетами воздушного базирования.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции сообщил, что Израиль атаковал цели на территории Ирана, используя баллистические ракеты воздушного базирования.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.

«Корпус стражей исламской революции заявил, что сионистский враг, используя баллистические ракеты воздушного базирования, атаковал цели на территории нашей страны», — передает IRNA.

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