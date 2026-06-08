Китай в мае нарастил валютные резервы на 0,93%

На результат повлияли макроэкономические изменения и перспективные тенденции в денежно-кредитной политике ведущих экономик мира. Кроме того, отмечается рост индекса американского доллара на фоне общего удорожания основных мировых финансовых активов. Совокупное воздействие курсовых колебаний валют и изменений цен на активы привело к увеличению объема валютных резервов.