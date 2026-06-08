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Китай в мае нарастил валютные резервы на 0,93%

Валютные резервы КНР по состоянию на конец мая составили $3 трлн 442,2 млрд, что на $31,7 млрд (0,93%) превышает показатель прошлого месяца. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Государственного управления валютного контроля страны.

Валютные резервы КНР по состоянию на конец мая составили $3 трлн 442,2 млрд, что на $31,7 млрд (0,93%) превышает показатель прошлого месяца. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Государственного управления валютного контроля страны.

На результат повлияли макроэкономические изменения и перспективные тенденции в денежно-кредитной политике ведущих экономик мира. Кроме того, отмечается рост индекса американского доллара на фоне общего удорожания основных мировых финансовых активов. Совокупное воздействие курсовых колебаний валют и изменений цен на активы привело к увеличению объема валютных резервов.