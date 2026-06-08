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МИД Ирана назвал ракетную атаку на Израиль ответом на нарушение перемирия

МИД Ирана: КСИР нанес ракетный удар по Тель-Авиву после месяца сдержанности.

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ракетная атака Ирана по целям в Израиле стал ответом на нарушение перемирия после месяца сдержанности, заявил советник пресс-секретаря МИД исламской республики Али Сафари.

Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля 7 июня вечером. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже ЦАХАЛ заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.

«Али Сафари, советник пресс-секретаря МИД Ирана, заявил, что недавний ракетный удар Ирана был нанесен после более чем месяца сдержанности в ответ на нарушение перемирия и продолжение агрессии со стороны Израиля», — передает агентство Mehr.

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