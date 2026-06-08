МИД Ирана назвал ракетную атаку на Израиль ответом на нарушение перемирия

Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля 7 июня вечером. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже ЦАХАЛ заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.