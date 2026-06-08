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Домодедово обслуживает рейсы по согласованию из-за ограничений

Аэропорт Домодедово перешёл на обслуживание рейсов только после согласования с соответствующими органами.

Аэропорт Домодедово перешёл на обслуживание рейсов только после согласования с соответствующими органами.

Об этом сообщает Росавиация.

Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

В агентстве предупредили о возможных корректировках в расписании и рекомендовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги.