Домодедово обслуживает рейсы по согласованию из-за ограничений

Аэропорт Домодедово перешёл на обслуживание рейсов только после согласования с соответствующими органами.
Об этом сообщает Росавиация.
Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
В агентстве предупредили о возможных корректировках в расписании и рекомендовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги.