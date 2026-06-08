Кишинев делает все для сокращения общения на русском языке, заявил Додон

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Власти Молдавии целенаправленно ограничивают использование русского языка в стране, в том числе запрещая двуязычный документооборот, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) лидер Партии социалистов Игорь Додон.
«В Молдове по закону и по Конституции русский язык должен иметь статус языка межнационального общения, но власти делают все возможное для того, чтобы сократить возможность общаться на русском языке», — сказал Додон.
Политик отметил, что руководство страны лицемерно прибегает к русскому языку лишь в предвыборные периоды для привлечения голосов избирателей.
«Когда начинаются избирательные периоды, ну разные, местные, национальные, президентские, вдруг и (президент Молдавии — ред.) Майя Санду и (министр иностранных дел Михай — ред.) Попшой начинают разговаривать на русском языке», — подчеркнул экс-президент.
До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению нынешнего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции.
ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня, РИА Новости выступало его генеральным информационным партнером.