Австралия договорилась с Rheinmetall о производстве артиллерийских боеприпасов

Как следует из его заявления, распространенного Министерством обороны Австралии, новое предприятие будет построено в городе Мэриборо (расположен в 260 км к северу от Брисбена) и начнет работу к концу 2028 года. Завод сможет выпускать не менее 15 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов M795 в год с возможностью дальнейшего увеличения объемов производства. «Эти боеприпасы используются австралийской армией, в том числе в буксируемых гаубицах M777A2 и самоходных артиллерийских установках AS9 Huntsman», — уточнил Марлз.