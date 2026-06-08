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Австралия договорилась с Rheinmetall о производстве артиллерийских боеприпасов

Новое предприятие построят в городе Мэриборо, его стоимость составит $47 млн, сообщил вице-премьер и министр обороны Ричард Марлз.

СИДНЕЙ, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Австралии заключило контракт с германским оборонным концерном Rheinmetall на создание нового производства крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов для вооруженных сил страны стоимостью 72 млн австралийских долларов ($47 млн). Об этом сообщил вице-премьер и министр обороны Ричард Марлз.

Как следует из его заявления, распространенного Министерством обороны Австралии, новое предприятие будет построено в городе Мэриборо (расположен в 260 км к северу от Брисбена) и начнет работу к концу 2028 года. Завод сможет выпускать не менее 15 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов M795 в год с возможностью дальнейшего увеличения объемов производства. «Эти боеприпасы используются австралийской армией, в том числе в буксируемых гаубицах M777A2 и самоходных артиллерийских установках AS9 Huntsman», — уточнил Марлз.

Как отметил глава Минобороны, запуск нового производства позволит Австралии укрепить собственную оборонную промышленность и обеспечить более надежные поставки боеприпасов для вооруженных сил.

Одновременно правительство объявило о выделении еще 9,2 млн австралийских долларов на модернизацию действующей производственной линии по выпуску 127-мм корабельных боеприпасов на предприятии компании Thales Australia в городе Беналла (штат Виктория).

Проект является частью программы развития национального производства вооружений и боеприпасов. В рамках Интегрированной инвестиционной программы в оборонной сфере Австралия планирует направить на эти цели от 26 млрд до 36 млрд австралийских долларов в течение следующего десятилетия.