Сальдо назвал заявления Зеленского о мирном урегулировании баснями

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости назвал баснями заявления Владимира Зеленского о стремлении к мирному урегулированию военного конфликта на Украине.
«Они рассказывают какие-то там басни о том, что они стремятся к миру. Я иногда просматриваю выступления главаря киевского режима, который говорит, что вот мы таким образом продвигаемся к миру. Никакого мира от этого режима ждать не приходится», — сказал Сальдо на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.