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Сальдо назвал заявления Зеленского о мирном урегулировании баснями

Сальдо: никакого мира от киевского режима ждать не приходится.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости назвал баснями заявления Владимира Зеленского о стремлении к мирному урегулированию военного конфликта на Украине.

«Они рассказывают какие-то там басни о том, что они стремятся к миру. Я иногда просматриваю выступления главаря киевского режима, который говорит, что вот мы таким образом продвигаемся к миру. Никакого мира от этого режима ждать не приходится», — сказал Сальдо на полях ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.