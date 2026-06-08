МИД Ирана объяснил ракетный удар по Израилю

Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака была предпринята спустя несколько часов после того, как Тегеран выступил с угрозами ответить на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позднее ЦАХАЛ сообщила об ударах по военным объектам в центральной и западной частях Ирана.
«Али Сафари, советник пресс-секретаря МИД Ирана, заявил, что недавний ракетный удар Ирана был нанесен после более чем месяца сдержанности в ответ на нарушение перемирия и продолжение агрессии со стороны Израиля», — приводит слова представителя ведомства Mehr.
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