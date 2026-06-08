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Попова: гипоаллергенное меню появится в школах к началу учебного года

Гипоаллергенное меню может быть внедрено в российских школах уже к началу нового учебного года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Гипоаллергенное меню может быть внедрено в российских школах уже к началу нового учебного года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Об этом Попова заявила в интервью РИА Новости.

По её словам, работа по формированию противоаллергенного меню продолжается.

«Мы надеемся завершить её к началу учебного года», — сказала она.

Кроме того, глава ведомства высказалась о практике организации школьных столовых по системе шведского стола. Она подчеркнула, что Роспотребнадзор не возражает против такого формата. При грамотной организации такой подход позволяет ребёнку получать здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием.

Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил ввести в школах обязательные уроки здорового образа жизни и пересмотреть ассортимент буфетов.