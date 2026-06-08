Попова: гипоаллергенное меню появится в школах к началу учебного года

Кроме того, глава ведомства высказалась о практике организации школьных столовых по системе шведского стола. Она подчеркнула, что Роспотребнадзор не возражает против такого формата. При грамотной организации такой подход позволяет ребёнку получать здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием.