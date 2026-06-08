Один против двух: Россия строит однодвигательный истребитель- «невидимку» Checkmate

Перспективный легкий однодвигательный истребитель пятого поколения создавался в инициативном порядке конструкторами компании «Сухой» (в составе ОАК) и в кластере авиационных предприятий Ростеха. Он стал фактически первым российским самолетом, целиком просчитанным цифровыми методами. При его проектировании использовался научно-технический задел российского истребителя пятого поколения Су-57. Впервые машина под именем Checkmate была представлена на авиасалоне МАКС-2021 в виде полноразмерного макета. Интерес к ней был столь велик, что очередь из желающих увидеть новинку в отдельном закрытом павильоне растянулась почти на километр.
Су-75 Checkmate создан с использованием технологии малозаметности по схеме бесхвостки с V-образным хвостовым оперением. Ракетно-бомбовое вооружение может размещаться на пяти точках подвески во внутреннем отсеке вооружений, а также снаружи. Самолет сможет брать на борт более 7 т боеприпасов. Бортовая радиолокационная станция будет обнаруживать и сопровождать воздушные, наземные и надводные цели.
Новый боевой самолет сможет разгоняться до 2,2 тыс. км/ч (без малого двух скоростей звука), а по дальности полета — 2,8 тыс. км — превзойдет многие современные зарубежные однодвигательные машины.
Самолет представляет собой универсальную платформу с открытой архитектурой, что позволяет изготовить несколько вариантов его комплектации по желанию заказчика. Бортовое радиоэлектронное оборудование с элементами искусственного интеллекта и панорамными сенсорными экранами в кабине значительно облегчат управление машиной, позволив летчику сосредоточиться на выполнении боевой задачи.
В 2023 году стало известно, что ОАК работает над тремя вариантами Checkmate: одноместным, двухместным и беспилотным. В конце того же года корпорация запатентовала модульную модификацию Су-75, позволяющую менять головную часть самолета в зависимости от решаемых задач. Также для истребителя была запатентована дезинформационно-искажающая окраска, усложняющая его обнаружение, распознавание и срывающая прогнозирование возможных маневров.
Вызывает интерес.
С момента презентации новинка позиционировалась как разработка, ориентированная на экспорт. Ее предполагаемая цена (от $30 млн) почти втрое ниже, чем у американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II (более $82 млн). Стоимость обслуживания Су-75 также будет значительно ниже, чем у конкурентов.
В отличие от зарубежных самолетов, строящихся в широкой кооперации между разными странами, в Checkmate применяются только российские компоненты. Это позволяет избежать экспортных ограничений со стороны других государств. Глава Минпромторга Денис Мантуров допустил участие в создании нового истребителя инвесторов из стран, у которых выстроены с Россией партнерские отношения.
В июле 2021 года Юрий Слюсарь, занимавший должность генерального директора ОАК, заявил об интересе к перспективному легкому истребителю в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В ходе международного авиасалона Dubai Airshow в ноябре 2021 года генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) Александр Михеев заметил, что до заключения контрактов серийный образец истребителя должен совершить первый полет, пройдя путь от прототипа.
Когда достаточно одного.
Главным отличием Су-75 от самолетов Воздушно-космических сил России станет наличие одного двигателя. В современных российских многоцелевых истребителях, фронтовых бомбардировщиках и штурмовиках их два.
С началом эры реактивной авиации в Советском Союзе разрабатывались как одно-, так и двухмоторные боевые самолеты. Многие из истребителей, имеющих силовую установку из одного турбореактивного двигателя, подтвердили свои высокие характеристики в ходе боевого применения. К примеру, МиГ-15 на равных сражались с американскими машинами в небе Кореи или превосходили их, сверхзвуковые МиГ-21 в руках вьетнамских летчиков стали грозным оружием против истребителей и бомбардировщиков США того времени, МиГ-23 участвовал в ближневосточных конфликтах.
Однако истребители 4-го поколения — Су-27, МиГ-29 и их более современные модификации — проектировались с двумя двигателями. Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ТАСС выразил мнение, что в 1970-х годах Военно-воздушные силы СССР стремились получить истребители с большой дальностью полета. «Страна большая, и не всегда есть возможность ответить на пограничные удары из того места, где на границе возник конфликт, — сказал он. — Поэтому даже Су-34 (двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик поколения 4+, принятый на вооружение в 2014 году — прим. ТАСС) делался с такой целью, что он из центра страны быстро долетит до любой границы».
Литовкин напомнил эпизод учений «Восток-2010», когда Су-34 впервые совершили беспосадочный перелет из европейской части России на Дальний Восток с дозаправкой в воздухе, а затем поразили учебные цели.
Другими причинами, по мнению эксперта, стали более высокие грузоподъемность и надежность самолетов с двумя двигателями. Однако Литовкин отметил, что современные отечественные двигатели благодаря новым технологиям обладают большим ресурсом и у них повысилась надежность.
Полковник в отставке поделился мнением, что в США и Европе, в отличие от России, самолеты с большим боевым радиусом не слишком востребованы. «На территории Соединенных Штатов им воевать не с кем, — заметил он. — Они воюют в Европе, там расстояния сравнительно небольшие».
И себе, и партнерам.
Литовкин напомнил, что в 1970-е годы в СССР был создан и однодвигательный самолет. 9 марта 1987 года совершил первый полет сверхзвуковой самолет вертикального взлета и посадки Як-141, работы по которому велись с 1974 года. Помимо подъемно-маршевого двигателя с поворотным соплом он был оснащен двумя небольшими подъемными двигателями, работавшими на вертикальных режимах полета.
Идея создать легкий однодвигательный боевой самолет возникла у конструкторов компании «Сухой» в 2016 году по результатам действий российской авиации в сирийской кампании. Как отмечал первый заместитель управляющего директора — директора ОКБ Сухого, главный конструктор ЛТС Михаил Стрелец, анализ показал, что для выполнения большинства задач тяжелые двухдвигательные самолеты оказались избыточны.
Виктор Литовкин предположил, что перспективный однодвигательный самолет в зависимости от театра военных действий и характера вооруженного конфликта сможет выполнять различные роли. В специальной военной операции это могли бы стать низковысотные прорывы к целям с нанесением ударов.
В сентябре 2021 года Юрий Борисов, занимавший должность вице-премьера, заявил, что российское Минобороны может рассмотреть возможность закупки Checkmate для Воздушно-космических сил России. «Это важный фактор экспортного потенциала, — отметил он. — Иностранные заказчики всегда интересуются, берут ли родные вооруженные силы ту технику, которую предлагают на экспорт». То же отметил и Литовкин. «Зарубежный покупатель не берет технику, которая сделана специально для него. Если она не стоит у тебя на вооружении, то они не купят у тебя эту технику», — сказал он.
При создании Су-75 использовались решения из Су-57, и можно предположить, что это станет дополнительным плюсом в глазах потенциальных заказчиков. Ведь российский двухдвигательный истребитель пятого поколения успешно применяется в ходе специальной военной операции, уже поставляется на экспорт, и партнеры России, по выражению Бадехи, стоят за ним в очереди. Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что Су-57 — единственный в мире, кто доказал эффективность в условиях противодействия современных западных комплексов противовоздушной обороны, включая известный американский Patriot.
Виктор Бодров.