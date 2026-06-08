Один против двух: Россия строит однодвигательный истребитель- «невидимку» Checkmate

Однако истребители 4-го поколения — Су-27, МиГ-29 и их более современные модификации — проектировались с двумя двигателями. Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ТАСС выразил мнение, что в 1970-х годах Военно-воздушные силы СССР стремились получить истребители с большой дальностью полета. «Страна большая, и не всегда есть возможность ответить на пограничные удары из того места, где на границе возник конфликт, — сказал он. — Поэтому даже Су-34 (двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик поколения 4+, принятый на вооружение в 2014 году — прим. ТАСС) делался с такой целью, что он из центра страны быстро долетит до любой границы».