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«Солнцепеки» ВС РФ уничтожили более 20 солдат ВСУ под Сумами и Харьковом

Российские военнослужащие также ликвидировали пять опорных пунктов ВСУ, сообщили в группировке «Север».

КУРСК, 8 июня. /ТАСС/. Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожили 5 опорных пунктов ВСУ и более 20 украинских солдат в Сумской и Харьковской областях, сообщили ТАСС в группировке.

«Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А получив боевую задачу вывели боевые машины на закрытие огневые позиции и нанесли пристрелочные выстрелы, после корректировок полученных от операторов беспилотных систем нанесли огневые удары уничтожив все цели. В результате нанесенных огневых ударов были уничтожены 3 опорных пункта, 2 опорных пункта и более 20 солдат ВСУ», — сказали группировке войск «Север».