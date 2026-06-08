«Солнцепеки» ВС РФ уничтожили более 20 солдат ВСУ под Сумами и Харьковом

КУРСК, 8 июня. /ТАСС/. Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожили 5 опорных пунктов ВСУ и более 20 украинских солдат в Сумской и Харьковской областях, сообщили ТАСС в группировке.
«Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А получив боевую задачу вывели боевые машины на закрытие огневые позиции и нанесли пристрелочные выстрелы, после корректировок полученных от операторов беспилотных систем нанесли огневые удары уничтожив все цели. В результате нанесенных огневых ударов были уничтожены 3 опорных пункта, 2 опорных пункта и более 20 солдат ВСУ», — сказали группировке войск «Север».