«Солнцепеки» ВС РФ уничтожили более 20 солдат ВСУ под Сумами и Харьковом

«Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А получив боевую задачу вывели боевые машины на закрытие огневые позиции и нанесли пристрелочные выстрелы, после корректировок полученных от операторов беспилотных систем нанесли огневые удары уничтожив все цели. В результате нанесенных огневых ударов были уничтожены 3 опорных пункта, 2 опорных пункта и более 20 солдат ВСУ», — сказали группировке войск «Север».