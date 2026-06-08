Группировка «Север» поразила четыре пункта управления БПЛА и более 30 солдат ВСУ

КУРСК, 8 июня. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили четыре пункта управления БПЛА более 30 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.
«В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и места взлета БПЛА ВСУ. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено 4 пункта управления БПЛА и 3 огневые группы ВСУ. Общая численность потерь составила более 30 солдат ВСУ», — рассказали в группировке.
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