Казахстанский мегапроект «Долины ЦОДов» рискует провалиться?

Напомним, резонансное видеообращение Касенова к президенту Касым-Жомарту Токаеву в ночь на 2 июня опубликовал близкий друг главреда КазТАГ Елдар Жургенов. Позже 2 июня адвокат Юлия Малюкова сообщила, что ее подзащитный — Амир Касенов утратил веру в объективность и беспристрастность расследования. А еще позднее с заявлением выступила и супруга главреда КазТАГ — Айгуль Касенова. Вечером 2 июня КазТАГ сообщал, что казахстанцы, в том числе авторитетные журналисты, выражают поддержку Касенову. В ночь на 3 июня депутат мажилиса Ермурат Бапи в комментариях под постом известного казахстанского журналиста Гульжан Ергалиевой, отвечая на ее упрек в адрес парламентариев, заявил о неких «ФСБшных» аргументах в «высоких кабинетах» в деле Касенова. 3 июня уголовное преследование и видеообращение Касенова к Токаеву прокомментировал авторитетный казахстанский правозащитник Евгений Жовтис, отметив, что «расчет на независимый суд однозначно слабенький». Примечательно, что на следующий день — 4 июня появилось обращение адвокатов к Токаеву, в котором сказано, что люди начинают терять веру в справедливость суда, а уже 5 июня сам глава государства выступил на международном форуме «Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права», где повторил про «Закон и Порядок», «Справедливый Казахстан» и «Слышащее государство», а именно о том, что в казахстанском обществе в последнее время все чаще звучат вопросы о том, где «Закон и порядок», «Слышащее государство» и «Справедливый Казахстан» ранее в своем видеообращении к главе государства заявил главный редактор КазТАГ Амир Касенов.