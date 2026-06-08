Казахстанский мегапроект «Долины ЦОДов» рискует провалиться?

Астана. 8 июня. КазТАГ — Freedom Holding Corp., который контролирует миллиардер Тимур Турлов, в своей годовой отчетности для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) признал множество рисков, связанных с реализацией проекта центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта (ИИ) — в Казахстане известен пока лишь один такой крупный проект — «Долина ЦОДов», считающийся мегапроектом стратегической важности, которому особое внимание уделяет сам глава государства.
«Наши инвестиции в инфраструктуру ЦОД для ИИ с использованием передовых графических процессоров (GPU), включая поставляемые NVIDIA Corporation, могут оказаться неуспешными и существенно негативно повлиять на наш бизнес, финансовое положение и результаты деятельности. Мы рассматриваем возможность создания в Казахстане крупномасштабного ЦОД для ИИ на основании необязывающего меморандума о взаимопонимании, подписанного FRHC с министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и NVIDIA Corporation в ноябре 2025 года. Ожидается, что проект будет реализовываться поэтапно и потребует значительных капитальных затрат. Согласно нашей предварительной внутренней оценке, которая может существенно измениться в зависимости от окончательного масштаба и конфигурации проекта, первоначальные инвестиции могут составить около $2 млрд. Проект все еще находится на стадии анализа его осуществимости. Мы можем не определить окончательный объем проекта, не выбрать площадку для его размещения, не получить необходимые разрешения или не завершить строительство в ожидаемые сроки, в рамках бюджета либо вообще не завершить его», — признает холдинг Турлова в своем отчете.
Согласно документу, любые окончательные соглашения с NVIDIA Corporation или другими партнерами могут содержать невыгодные коммерческие условия, условия поставок, эксклюзивности либо иные положения, или же могут вовсе не быть заключены, что способно негативно сказаться на масштабе, сроках реализации и экономической эффективности проекта.
«Кроме того, оценка, разработка и возможная эксплуатация данного проекта могут потребовать значительного внимания со стороны нашего высшего руководства и выделения существенных внутренних ресурсов, что может отвлечь внимание от нашей существующей деятельности. Мы ожидаем привлечения долгового и/или акционерного финансирования для покрытия значительной части расходов по проекту. Однако мы можем не получить финансирование на приемлемых условиях либо не получить его вовсе. Если нам не удастся обеспечить достаточное финансирование, мы можем отложить реализацию проекта, сократить его масштабы или полностью отказаться от него», — прямо заявляет Freedom.
Вместе с тем, если проект будет реализован, возможности холдинга по закупке передовых GPU могут быть ограничены проблемами в цепочках поставок, высоким мировым спросом на оборудование, экспортным контролем, санкциями и лицензионными требованиями.
«Помимо других требований, описанных выше, экспорт такой продукции может требовать получения лицензии правительства США. Такие разрешения могут быть не получены своевременно либо не получены вовсе. Мы также можем зависеть от ограниченного числа поставщиков. Это может повысить нашу подверженность ценовой волатильности, ограничениям по распределению продукции и сбоям поставок. Стоимость необходимого оборудования является значительной, что увеличивает капиталоемкость проекта и риск финансовых потерь», — говорится в отчете.
Отмечается, что разработка и эксплуатация центра обработки данных для ИИ связаны со значительными рисками.
«К ним относятся сложные инженерные требования, длительные сроки реализации и зависимость от критически важной инфраструктуры, включая электроснабжение, системы охлаждения и сетевое подключение. Выбор площадки для проекта все еще находится на стадии оценки и частично зависит от наличия надежного и экономически эффективного источника электроэнергии. Мы можем столкнуться с задержками при получении разрешений, строительстве, подключении к электросетям или вводе объекта в эксплуатацию. Любые такие задержки могут привести к росту затрат и снижению либо отсрочке ожидаемой доходности проекта. Проект, если мы примем решение о его реализации, предполагает взаимодействие с государственными органами. Такие органы могут оказывать регуляторную поддержку, однако не предполагается, что они будут предоставлять прямое финансирование. Любые ожидаемые преференциальные условия, такие как инфраструктурная поддержка или налоговые льготы, могут оказаться недоступными либо недостаточными для достижения ожидаемой доходности», — признает также холдинг.
Также указано, что рынок ИИ и высокопроизводительных вычислений стремительно развивается и отличается высокой конкуренцией.
«Спрос на наши услуги, если данный центр обработки данных будет создан, может оказаться ниже ожидаемого. Мы можем не достичь уровня загрузки мощностей или ценовых показателей, достаточных для окупаемости инвестиций. Технологический прогресс, включая появление более совершенных или экономически эффективных альтернатив, может снизить конкурентоспособность нашей инфраструктуры либо сократить срок ее полезного использования. Если любой из перечисленных рисков реализуется, мы можем столкнуться с задержками, превышением бюджета, снижением выручки, обесценением активов или убытками. Любой из этих факторов может существенно негативно повлиять на наш бизнес, финансовое положение и результаты деятельности», — заключает компания Турлова.
Ранее в ночь на 3 июня стало известно, что Freedom отразил в своем годовом отчете для американского регулятора чистую годовую прибыль в $153 млн, что, по мнению журналиста Аяна Шарипбаева, противоречит тому, что компания Турлова якобы понесла ущерб в $613 млн (около Т320 млрд) от действий генерального директора КазТАГ Асета Матаева и главного редактора Амира Касенова. Данную цифру Шарипбаев назвал после видеообращения главреда КазТАГ к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Шарипбаев указал на то, что либо холдинг Турлова предоставил ложную информацию американскому регулятору, либо солгал казахстанскому следствию. Данная информация созвучна с ранее озвученной Касеновым позицией о том, что между сведениями, представленными в финансовой отчетности Freedom Finance, и заявленным в Казахстане ущербом могут существовать существенные противоречия. В обоих случаях это уголовно наказуемые деяния. Как сообщал ранее КазТАГ, за подобное Турлову может грозить до 20 лет тюрьмы в США или до 12 лет лишения свободы в Казахстане. Примечательно, что после указанной публикации Шарипбаева его страница в социальной сети оказалась недоступна и сам он заявил о технической атаке. 6 июня КазТАГ опубликовал открытое обращение к посольству США в Казахстане в связи с тем, что Турлов мог предоставить SEC недостоверную информацию.
КазТАГ же, в ходе изучения отчета Freedom Holding Corp., выяснил, что компания Турлова может обесценить долю простых акций и не планирует выплачивать по ним дивиденды. 4 июня выяснилось, что вменяемый руководству МИА КазТАГ ущерб в сумму почти в Т320 млрд, о котором ранее сообщил журналист Аян Шарипбаев, Freedom пытался в суде в Петропавловске взыскать и со своего бывшего топ-менеджера Виталия Светового. Утром 5 июня выяснилось, что Freedom в своем отчете для США заявил о коррупции, риске массовых протестов по примеру январских событий и военного конфликта в Казахстане. Из той же отчетности выяснилось, что компания Турлова богатеет на государственном и квазигосударственном долге Казахстана. 6 июня сообщалось, что Freedom Holding Corp. в отчете для SEC отнес к рискам налоговую реформу Казахстана.
Напомним, резонансное видеообращение Касенова к президенту Касым-Жомарту Токаеву в ночь на 2 июня опубликовал близкий друг главреда КазТАГ Елдар Жургенов. Позже 2 июня адвокат Юлия Малюкова сообщила, что ее подзащитный — Амир Касенов утратил веру в объективность и беспристрастность расследования. А еще позднее с заявлением выступила и супруга главреда КазТАГ — Айгуль Касенова. Вечером 2 июня КазТАГ сообщал, что казахстанцы, в том числе авторитетные журналисты, выражают поддержку Касенову. В ночь на 3 июня депутат мажилиса Ермурат Бапи в комментариях под постом известного казахстанского журналиста Гульжан Ергалиевой, отвечая на ее упрек в адрес парламентариев, заявил о неких «ФСБшных» аргументах в «высоких кабинетах» в деле Касенова. 3 июня уголовное преследование и видеообращение Касенова к Токаеву прокомментировал авторитетный казахстанский правозащитник Евгений Жовтис, отметив, что «расчет на независимый суд однозначно слабенький». Примечательно, что на следующий день — 4 июня появилось обращение адвокатов к Токаеву, в котором сказано, что люди начинают терять веру в справедливость суда, а уже 5 июня сам глава государства выступил на международном форуме «Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права», где повторил про «Закон и Порядок», «Справедливый Казахстан» и «Слышащее государство», а именно о том, что в казахстанском обществе в последнее время все чаще звучат вопросы о том, где «Закон и порядок», «Слышащее государство» и «Справедливый Казахстан» ранее в своем видеообращении к главе государства заявил главный редактор КазТАГ Амир Касенов.