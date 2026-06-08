Армянская оппозиция обвинила Пашиняна в попытке узурпации власти

Пашинян ранее заявил, что его партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство Армении. При этом ЦИК страны на тот момент сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней. Отвечая на вопрос, почему о победе говорит он, а не ЦИК, Пашинян заявил, что у них есть доверенные лица во всех участковых комиссия и они делают свои подсчеты.