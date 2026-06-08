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Армянская оппозиция обвинила Пашиняна в попытке узурпации власти

Оппозиционный блок «Армения» обвинил Пашиняна в попытке узурпации власти.

Источник: © РИА Новости

ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Оппозиционный блок «Армения», возглавляемый экс-президентом страны Робертом Кочаряном, обвинил премьера Никола Пашиняна, объявившего о своей победе на парламентских выборах, в попытке узурпации власти и «подмене» ЦИК.

Пашинян ранее заявил, что его партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство Армении. При этом ЦИК страны на тот момент сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней. Отвечая на вопрос, почему о победе говорит он, а не ЦИК, Пашинян заявил, что у них есть доверенные лица во всех участковых комиссия и они делают свои подсчеты.

«Заявления Никола Пашиняна о своей “победе” и формировании единоличной власти превращаются в преступный шаг по узурпации власти, подмене ЦИК и грубому вмешательству в его деятельность», — говорится в заявлении блока.

Отмечается, что действующая власть должна держать ответ за все зафиксированные избирательные нарушения, грубое применение административного ресурса и репрессии.

«Об окончательных результатах выборов, наших дальнейших шагах и действиях мы проинформируем общество после обобщения официальных и полных данных», — отмечается в сообщении.

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