Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец рассказал о противодействии новым бесшумным дронам ВСУ

Против новых бесшумных БПЛА ВСУ российские бойцы применяют автоматическое оружие.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. ВСУ применяют новые бесшумные дроны, против которых главное средство — автомат и бдительность, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка Южной группировки российских войск с позывным «Артист».

«Сейчас противник применяет новые беспилотники. Они практически бесшумные. Слышно их уже совсем рядом, на подлете», — рассказал военнослужащий.

По его словам, во время любых действий с артиллерийским орудием расчету главное — держать автомат наготове и быть максимально бдительным к малейшему постороннему звуку.

«Они сделаны из пенопласта и обшиты пленкой. Как называются — не знаем, зовем их “птицами”. Уже сбивали, разбирали, смотрели: обычный плотный пенопласт. В нем просверлены отверстия, чтобы облегчить конструкцию, и все затянуто пленкой. Плюс фюзеляж, дешевый моторчик, подвес и камера. Вот и все», — добавил «Артист».

Он также отметил, что беспилотник полностью электрический, что снижает уровень шума во время полета.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше