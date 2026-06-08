Российский боец рассказал о противодействии новым бесшумным дронам ВСУ

ДОНЕЦК, 8 июн — РИА Новости. ВСУ применяют новые бесшумные дроны, против которых главное средство — автомат и бдительность, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка Южной группировки российских войск с позывным «Артист».
«Сейчас противник применяет новые беспилотники. Они практически бесшумные. Слышно их уже совсем рядом, на подлете», — рассказал военнослужащий.
По его словам, во время любых действий с артиллерийским орудием расчету главное — держать автомат наготове и быть максимально бдительным к малейшему постороннему звуку.
«Они сделаны из пенопласта и обшиты пленкой. Как называются — не знаем, зовем их “птицами”. Уже сбивали, разбирали, смотрели: обычный плотный пенопласт. В нем просверлены отверстия, чтобы облегчить конструкцию, и все затянуто пленкой. Плюс фюзеляж, дешевый моторчик, подвес и камера. Вот и все», — добавил «Артист».
Он также отметил, что беспилотник полностью электрический, что снижает уровень шума во время полета.