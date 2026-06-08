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В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов

В Крыму эвакуировали пассажиров поездов после атаки дрона на состав.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пассажиров всех поездов на территории Крыма эвакуировали после атаки дрона на поезд Москва — Симферополь, сообщает «Гранд Сервис Экспресс».

«Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы», — говорится в заявлении.

Людей с трех из них доставляют автобусами в региональный центр. Еще восемь составов остановлены, уточнил перевозчик.

В ночь на понедельник украинский БПЛА ударил по пассажирскому поезду Москва — Симферополь, погиб помощник машиниста. Сам машинист получил ранения, остальные не пострадали.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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