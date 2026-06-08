В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пассажиров всех поездов на территории Крыма эвакуировали после атаки дрона на поезд Москва — Симферополь, сообщает «Гранд Сервис Экспресс».
«Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы», — говорится в заявлении.
Людей с трех из них доставляют автобусами в региональный центр. Еще восемь составов остановлены, уточнил перевозчик.
В ночь на понедельник украинский БПЛА ударил по пассажирскому поезду Москва — Симферополь, погиб помощник машиниста. Сам машинист получил ранения, остальные не пострадали.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.