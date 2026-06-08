Стармер, Макрон и Мерц выступили с заявлением по украинскому конфликту

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским назвали условия урегулирования конфликта на Украине. Совместное заявление опубликовано на сайте правительства Великобритании.
Лидеры трех стран заявили, что первым шагом должно стать немедленное и полное прекращение огня. По их мнению, нынешняя линия боевого соприкосновения может стать основой для начала переговоров.
Также в заявлении говорится о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности после вступления перемирия в силу. Кроме того, европейские лидеры считают, что при любом соглашении должны учитываться интересы безопасности стран Евросоюза.
Еще одним условием они назвали сохранение замороженных российских активов до тех пор, пока не будет решен вопрос о выплатах Украине.
Стармер, Макрон и Мерц также поддержали прямые переговоры между Россией и Украиной с участием США и европейских государств.
В документе отмечается, что страны продолжат координировать свои действия перед саммитом G7, встречей «коалиции желающих» и саммитом НАТО. Среди обсуждаемых мер названы новые шаги экономического давления на Россию, увеличение военной помощи Украине, наращивание производства средств перехвата и разработка новых оборонных систем.
Россия ранее неоднократно заявляла, что военная помощь Киеву, по ее мнению, приводит к затягиванию конфликта.
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