Председатель армянской диаспоры в Сербии Самвел Айвазян заявил, что Россия играет ключевую роль для Армении и остается главным партнером республики. Об этом он сказал в беседе с RT.
По словам Айвазяна, Россия на протяжении многих лет оказывала поддержку Армении. Он также выразил мнение, что политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна может привести к ослаблению связей между двумя странами.
Айвазян заявил, что именно Россия помогала Армении и сыграла важную роль в становлении армянской государственности. По его мнению, без тесного сотрудничества с Москвой будущее республики окажется под угрозой.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна сохранит членство в Евразийском экономическом союзе до тех пор, пока перед Ереваном не встанет необходимость выбора между ЕАЭС и Европейским союзом.
Читайте также: В Европе опасаются прямого конфликта с Россией из-за дронов Украины.