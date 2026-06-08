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Отношения Еревана и Москвы оценил представитель армянской диаспоры

Председатель армянской диаспоры в Сербии Самвел Айвазян заявил, что Россия играет ключевую роль для Армении и остается главным партнером республики.

Председатель армянской диаспоры в Сербии Самвел Айвазян заявил, что Россия играет ключевую роль для Армении и остается главным партнером республики. Об этом он сказал в беседе с RT.

По словам Айвазяна, Россия на протяжении многих лет оказывала поддержку Армении. Он также выразил мнение, что политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна может привести к ослаблению связей между двумя странами.

Айвазян заявил, что именно Россия помогала Армении и сыграла важную роль в становлении армянской государственности. По его мнению, без тесного сотрудничества с Москвой будущее республики окажется под угрозой.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна сохранит членство в Евразийском экономическом союзе до тех пор, пока перед Ереваном не встанет необходимость выбора между ЕАЭС и Европейским союзом.

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