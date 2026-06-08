ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Канадские власти покрывают систематически совершаемые Киевом атаки на Запорожскую АЭС, демонстрируя при этом удивительную скорость при выдвижении безосновательных обвинений в адрес России. Об этом говорится в комментарии, распространенном в воскресенье пресс-службой посольства РФ в Канаде.
В дипмиссии обратили внимание на заявление канадского МИД относительно якобы российского удара по территории у хранилища отработанного ядерного топлива, расположенного в зоне отчуждения вблизи ЧАЭС.
«Удивительная скорость реакции. Никакой паузы на проверку фактов. Никакой попытки разобраться в обстоятельствах произошедшего. Хотя очевидно, что Россия не имеет ни мотивов, ни интереса создавать угрозы объектам атомной энергетики», — подчеркнули в посольстве РФ.
«Но где была эта оперативность, когда террористический режим Зеленского совершал систематические атаки на крупнейший ядерный объект Европы — Запорожскую АЭС», — отметили в дипмиссии, приведя в качестве примера лишь последние несколько ударов ВСУ по территории станции, ее инфраструктуре, автомобилю с сотрудниками ЗАЭС, попадание дрона в машинный зал, нарушение согласованного при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «режима тишины».
«Все это задокументировано. Представителям МАГАТЭ на станции неоднократно демонстрировались последствия атак. Но Оттава хранит молчание, как обычно покрывая любые преступления своих клиентов в Киеве», — заявили в посольстве.