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Пассажиров поездов в Крыму эвакуировали после атаки дрона на состав

Пассажиры всех поездов, находившихся на территории Крыма, были эвакуированы после атаки беспилотника на состав Москва — Симферополь.

Пассажиры всех поездов, находившихся на территории Крыма, были эвакуированы после атаки беспилотника на состав Москва — Симферополь.

Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Перевозчик объявил об эвакуации пассажиров всех составов, находившихся на полуострове.

«Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы», — говорится в публикации.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов проинформировал, что вражеский дрон ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате погиб помощник машиниста, сам машинист ранен, пассажиры не пострадали.

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