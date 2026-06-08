В Минобороны сообщили о психологическом воздействии на ВСУ под Волоховкой.

По данным ведомства, населенный пункт расположен в Волчанском районе на левом берегу реки Волчья. Контроль над Волоховкой был установлен 19 мая. В Минобороны отметили, что это позволило расширить зону безопасности в Харьковской области и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на данном участке.